Сальдо сообщил об ударе по подразделению ВСУ на острове Переяславский

Губернатор Херсонской области заявил о нейтрализации до 24 украинских военных

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. Силы РФ нанесли удар по позиции подразделения ВСУ на острове Переяславский Херсонской области, нейтрализовано до 24 военных, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Разведка выявила позицию одного из подразделений вооруженных формирований киевского режима на острове Переяславский, что напротив Новой Каховки. "Форсирование" опять не задалось: наши воины - артиллеристы, пилоты, ракетчики, минометчики - уничтожают живую силу врага и накапливаемые им военные запасы быстрее, чем он их подвозит", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что по разведданным артиллеристы нанесли мощный удар, в результате которого было убито и ранено до 24 военных, выведены из строя четыре автомобиля.