15 октября, 10:25
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об ударе по подразделению ВСУ на острове Переяславский

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Губернатор Херсонской области заявил о нейтрализации до 24 украинских военных

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. Силы РФ нанесли удар по позиции подразделения ВСУ на острове Переяславский Херсонской области, нейтрализовано до 24 военных, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

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"Разведка выявила позицию одного из подразделений вооруженных формирований киевского режима на острове Переяславский, что напротив Новой Каховки. "Форсирование" опять не задалось: наши воины - артиллеристы, пилоты, ракетчики, минометчики - уничтожают живую силу врага и накапливаемые им военные запасы быстрее, чем он их подвозит", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что по разведданным артиллеристы нанесли мощный удар, в результате которого было убито и ранено до 24 военных, выведены из строя четыре автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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