15 октября, 10:39,
обновлено 15 октября, 10:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

В военном ведомстве уточнили, что также в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике противника

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские военные на краснолиманском направлении отразили за сутки три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен) и 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что также в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. 

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