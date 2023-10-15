МО РФ сообщило об уничтожении командного пункта бригады ВСУ в Харьковской области

По данным ведомства, он находился в районе населенного пункта Подлиман

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки командный пункт бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области, а также узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах.