15 октября, 10:39,
обновлено 15 октября, 11:01
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении командного пункта бригады ВСУ в Харьковской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным ведомства, он находился в районе населенного пункта Подлиман

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки командный пункт бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области, а также узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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