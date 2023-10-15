МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ у Новоегоровки, Синьковки и Макеевки

По данным ведомства, потери противника на этом направлении составили более 50 военнослужащих

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на купянском направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новоегоровки, Синьковки и Макеевки, авиация поразила живую силу и технику противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Кроме того, армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области", - отметили там.

Потери противника, как уточнили в МО РФ, на этом направлении составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".