15 октября, 10:41,
обновлено 15 октября, 10:54
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении четырех бригад ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, также российские военнослужащие отразили одну атаку противника

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки Вооруженных суд РФ на южнодонецком направлении нанесли поражение скоплениям техники и живой силы четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ сообщили, что также была отражена одна атака.

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"В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией также отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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