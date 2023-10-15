МО РФ заявило, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 410 военнослужащих

По данным ведомства, Вооруженные силы России отразили пять атак бригад у Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Клещеевки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили пять атак бригад у Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Клещеевки, потери противника составили до 410 военных. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ. <...> Общие потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", а также орудия Д-30 и Д-20, добавили в МО РФ. В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое в ДНР также уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ, отметили в ведомстве.