15 октября, 10:42,
обновлено 15 октября, 11:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении 65-й механизированной бригады ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве рассказали, что также подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе населенного пункта Вербовое

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Авиация и артиллерия ВС России нанесли на запорожском направлении поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Общие потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. 

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