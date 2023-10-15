МО РФ сообщило о поражении 65-й механизированной бригады ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве рассказали, что также подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе населенного пункта Вербовое

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Авиация и артиллерия ВС России нанесли на запорожском направлении поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Общие потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.