15 октября, 10:43,
обновлено 15 октября, 11:04
Военная операция на Украине

Средств ПВО РФ за сутки перехватили три снаряда HIMARS

По данным Минобороны России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожили 67 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили за сутки три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили 67 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 67 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка Донецкой Народной Республики, Каменское, Червоногорка и Мирное Запорожской области, Песчановка, Саги Херсонской области", - сказали в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 888 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 640 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14 297 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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