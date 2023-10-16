16 октября, 11:04,
обновлено 16 октября, 11:12

МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение суток отразила десять атак штурмовых групп ВСУ. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Петропавловки, Купянска, Петровского. "Противник потерял до 85 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" - подчеркнули в министерстве. 

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