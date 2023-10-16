МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки отразили десять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Белая Гора и Георгиевка (ДНР).