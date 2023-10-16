МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении двух атак ВСУ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 65 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" (украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, пикап, 2 гаубицы Д-30".

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Торского, Серебрянки и Григоровки в ДНР.