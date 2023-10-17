17 октября, 11:15,
обновлено 17 октября, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что средства ПВО перехватили оперативно-тактические ракеты и бомбы GLSDB

По данным ведомства, также уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово, Берестовое, Новая Тарасовка, Песчановка и Саги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре бомбы GLSDB Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Песчановка и Саги Херсонской области", - говорится в сообщении. 

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