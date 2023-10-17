17 октября, 18:13,
обновлено 17 октября, 18:22
Военная операция на Украине

Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным Минобороны РФ, катер обнаружили вечером 17 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - заявили в ведомстве.

6 октября в Минобороны России сообщали, что вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, следовавший в направлении Крыма. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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