Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

По данным Минобороны РФ, катер обнаружили вечером 17 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - заявили в ведомстве.

6 октября в Минобороны России сообщали, что вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, следовавший в направлении Крыма.