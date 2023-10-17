Самолеты и дроны коалиции США три раза нарушили воздушное пространство Сирии

По данным заместителя руководителя ЦПВС контр-адмирала Вадима Кулитя, за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Истребители F-16 и многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C международной коалиции во главе с США три раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано три нарушения парой истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.