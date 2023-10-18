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Военная операция на Украине

Су-34 группировки "Запад" нанесли удар по пунктам дислокации двух бригад ВСУ

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По данным начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, общие потери противника составили более двух рот живой силы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Запад" нанесли авиаудары по пунктам дислокации двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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"На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Песчаное", - сказал Зыбинский.

По его информации, расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки.

Начальник пресс-центра также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы военные уничтожили четыре самоходных артиллерийских установки, из которых две 2С1 "Гвоздика", САУ Krab и САУ АS-90 в районах Петропавловки и Песчаного.

По данным Зыбинского, общие потери противника составили более двух рот живой силы, один танк, девять боевых бронированных машин "Козак-2", один миномет, один бронетранспортер БТР-70, шесть беспилотных летательных аппаратов и три пикапа. 

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