18 октября, 02:05
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили танк ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

За отвагу и слаженные действия военнослужащих наградили, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили танк Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения. Используя малогабаритный летательный аппарат, разведчики ЦВО обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на бронемашину гаубицу "Мста-Б". Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. За проявленную отвагу и слаженные действия военнослужащие подразделений разведки и артиллерии округа представлены к государственным и ведомственным наградам. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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