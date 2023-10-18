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Военная операция на Украине

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ потеряли на купянском направлении

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 военнослужащих на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, 3 танка, бронетранспортер М113 производства США, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что армейской авиацией и огнем тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Надия в ЛНР и Берестовое в Харьковской области. 

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