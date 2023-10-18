МО РФ заявило о перехвате двух украинских ракет С-200, выпущенных по Крыму

По данным военного ведомства, жертв и разрушений нет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в среду две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, которые украинская сторона выпустила по территории Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"18 октября т. г. около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что фрагменты ракет упали в безлюдной местности, после чего сдетонировали на земле. Жертв и разрушений нет.