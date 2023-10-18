18 октября, 15:50,
обновлено 18 октября, 16:01
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о перехвате двух украинских ракет С-200, выпущенных по Крыму

Дмитрий Рогулин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС, архив

По данным военного ведомства, жертв и разрушений нет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в среду две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, которые украинская сторона выпустила по территории Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"18 октября т. г. около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что фрагменты ракет упали в безлюдной местности, после чего сдетонировали на земле. Жертв и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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