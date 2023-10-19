Минобороны РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении атак ВСУ

По данным ведомства, противник потерял свыше 235 военнослужащих на этом направлении

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки отразили шесть атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял свыше 235 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак подразделений ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 3 пикапа".

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии в районах Торского, Ямполовки и Григоровки Донецкой Народной Республики.