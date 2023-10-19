19 октября, 11:40,
обновлено 19 октября, 11:59
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районе Вербового

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие "Мста-Б", а также гаубица М119 производства США

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск отразила две атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового Запорожской области. Общие потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 40 военных, 2 танка и 5 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля", - сообщили там.

По данным российского военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие "Мста-Б", а также гаубица М119 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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