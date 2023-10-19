19 октября, 11:41,
обновлено 19 октября, 11:51
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 260 военнослужащих

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на донецком направлении до 260 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что противник за сутки потерял на этом направлении до 260 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили два орудия "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу М119 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация