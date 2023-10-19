МО РФ рассказало об отражении 11 атак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве сообщили, что авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группировка "Запад" отразила 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток на купянском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики. "Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в министерстве.