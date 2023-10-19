Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве заявили, что потери ВСУ составили до 190 военнослужащих

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника у Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.