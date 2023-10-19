МО РФ сообщило, что средства ПВО перехватили 10 снарядов HIMARS и две ракеты С-200

В ведомстве заявили, что всего с начала проведения СВО уничтожено 493 самолета, 252 вертолета, 8 065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM, 2 ракеты С-200, уничтожили 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен 61 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Егоровка, Соледар, Любовка Донецкой Народной Республики, Кременная, Житловка Луганской Народной Республики, Романовское, Молчанск Запорожской области, Казачьи Лагери и Саги Херсонской области.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 493 самолета, 252 вертолета, 8 065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 764 танка и другие боевые бронированные машины, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 823 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 438 единиц специальной военной автомобильной техники.