Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве добавили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА перехвачен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 октября около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области, который предпринял попытку атаки около 22:00 мск.