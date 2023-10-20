ВС РФ сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении

Как сообщили в МО РФ, уничтожены склад боеприпасов в районе Старомайорского и один пикап

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомайорского, Старомайорского и Новодаровки. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем артиллерии уничтожены склад боеприпасов в районе Старомайорского и один пикап. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Чехов добавил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия разбили места сосредоточения людей и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Угледар, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.