Замминистра обороны Горемыкин встретился с участниками СВО в самарском госпитале

Он также вручил бойцам государственные и ведомственные награды

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился в самарском военном госпитале с ранеными бойцами - участниками специальной военной операции и вручил им государственные и ведомственные награды.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими - участниками специальной военной операции, находящимися на излечении в 426-м военном госпитале города Самары, и членами их семей. Во время личного приема он ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За боевые отличия", - говорится в сообщении.

Заместитель главы российского военного ведомства передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

"Спасибо вам! Вы настоящие воины, защитники, гордость вооруженных сил, своих близких и нашей страны", - сказал Горемыкин.

В мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций. Для военнослужащих и медицинского персонала в кардиологическом отделении госпиталя выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки".

В Минобороны добавили, что также в рамках рабочей поездки Горемыкин проинспектировал два мотострелковых соединения Центрального военного округа в Рощинском гарнизоне и встретился с женсоветом воинских частей.