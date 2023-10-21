Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении за сутки

По данным ведомства, потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили пять атак ВСУ на купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области и Сергеевки Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в МО РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.