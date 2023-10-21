21 октября, 11:11,
обновлено 21 октября, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 260 человек

В ведомстве уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийскую систему М777 производства США, а также боевую машину РСЗО "Град"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 260 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град". 

Теги:
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