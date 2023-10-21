21 октября, 11:12,
обновлено 21 октября, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении поражения ВСУ в районе Угледара и Водяного

Всего на южнодонецком направлении противник потерял до 140 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на южнодонецком направлении противник потерял до 140 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля. 

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