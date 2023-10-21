Силы ПВО РФ за сутки перехватили четыре ракеты HARM

Армия России ликвидировала две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", а также уничтожила 23 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", а также уничтожили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской Народной Республики, а также Ульяновка Запорожской области.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 504 самолета, 253 вертолета, 8 127 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 828 танков и других боевых бронированных машин, 1 166 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 515 единиц специальной военной автомобильной техники.