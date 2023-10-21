Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял до 20 военнослужащих, добавили в ведомстве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили на запорожском направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Отмечается, что противник потерял до 20 военнослужащих, 2 танка и 3 автомобиля, а также гаубицы FH-70, М119 и орудие Д-20.