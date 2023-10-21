21 октября, 11:41
Военная операция на Украине

Украинские десантники за сутки потеряли под Ореховым более 20 бойцов ранеными

Погибли два человека, следует из данных разведки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Десантно-штурмовая бригада ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области за прошедшие сутки потеряла 21 бойца ранеными и двоих убитыми в результате артиллерийских ударов ВС РФ, следует из данных разведки, предоставленных ТАСС одним из российских подразделений на этом участке.

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"Согласно данным разведки, за прошедшие сутки в результате ударов нашей артиллерии по позициям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ противник потерял ранеными 21 человека, погибшими - двух человек", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские мотострелки за тот же период потеряли двоих военнослужащих убитыми. 

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