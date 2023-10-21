МО РФ сообщило о нанесении трех авиаударов по боевикам в Сирии

По данным ведомства, Воздушно-космические силы России поразили два подземных укрытия и один подземный склад боеприпасов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за прошедшие сутки нанесли три авиационных удара по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии, поразив два подземных укрытия боевиков и один подземный склад боеприпасов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооруженных формирований в районах Дуайр-эль-Акрад и Кбана, поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали. Он добавил, что было зафиксировано одно нарушение протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

В Идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).