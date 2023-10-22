МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

По данным российского военного ведомства, авиация нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение суток отразила три атаки ВСУ на купянском направлении. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. "Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Также уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - добавили в министерстве.