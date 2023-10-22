22 октября, 11:20,
обновлено 22 октября, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

Александр Река/ ТАСС, архив
© Александр Река/ ТАСС, архив

По данным военного ведомства, там уничтожили авиационные средства поражения Воздушных сил Украины

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Авиационные средства поражения воздушных сил Украины были уничтожены на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ", - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ были уничтожены в районе Кривого Рога. Всего за сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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