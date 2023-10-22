МО РФ сообщило о поражении на запорожском направлении САУ Krab и артсистемы М777

Военная операция на Украине

По данным военного ведомства, общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины и 5 пикапов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ на запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, а также артсистему М777.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов.