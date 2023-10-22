22 октября, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в Запорожской области

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Работино нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе Вербового и Работино. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"На Запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербово и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ. 

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