22 октября, 11:41
Военная операция на Украине

МО РФ: в Херсонской области поразили живую силу и технику 123-й бригады теробороны ВСУ

По данным военного ведомства, уничтожено до 60 украинских военнослужащих

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Станислав Херсонской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве. 

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