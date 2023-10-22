МО РФ: в Херсонской области поразили живую силу и технику 123-й бригады теробороны ВСУ

По данным военного ведомства, уничтожено до 60 украинских военнослужащих

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Станислав Херсонской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.