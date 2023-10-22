ВКС РФ уничтожили лагерь подготовки и склад с боеприпасами террористов в Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ нанесли три авиаудара по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, в результате уничтожены лагерь подготовки и склад с боеприпасами. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт незаконных вооруженных формирований", - заявил он.

Кулить также уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), один сирийский военнослужащий погиб.