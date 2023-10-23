23 октября, 10:38,
обновлено 23 октября, 10:55
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 285 военных

По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина Kirpi в районе Артемовска

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении убитыми и ранеными до 285 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника, нанесли поражение по 23 скоплениям живой силы и военной техники подразделений 77-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Соледар и Берховского водохранилища. Противник потерял убитыми и ранеными до 285 военнослужащих. Уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина Kirpi в районе Артемовска", - сказал Астафьев.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы противник утратил четыре миномета 120-мм калибра в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Клещеевка и Красное.

Кроме того, информировал Астафьев, средствами противовоздушной обороны и РЭБ, а также огнем из стрелкового оружия уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Фурия", "Катана" и FPV в районах Берестового, Артемовска и Красной Горы Донецкой Народной Республики, а также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS. 

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