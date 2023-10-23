Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 480 военнослужащих

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили 12 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 480 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "до 480 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30".

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского в ДНР, а также 15-го полка Нацгвардии в районе Серебрянки в ДНР.