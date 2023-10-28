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Военная операция на Украине

В ВС РФ сообщили об увеличении интенсивности огня ВСУ в Херсонской области

Российские силы принимают контрмеры

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября. /ТАСС/. Интенсивность боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросла в Херсонской области за последние дни, силы РФ принимают контрмеры. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира полка Титан.

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"В последнее время обстановка несколько осложнилась. Противник принимает попытки форсирования Днепра. Задача у нашего полка стоит не допустить форсирования, с чем мы успешно справляемся. Интенсивность огня противника в последние дни увеличилась, соответственно, мы принимаем контрмеры, стараемся действовать на опережение", - сказал он, уточнив, что речь идет об участке между Антоновским мостом и Новой Каховкой.

Титан отметил, что полк успешно справляется со своими задачами, несмотря на то что он был создан совсем недавно.

В свою очередь командир взвода Рарог отметил в беседе с ТАСС, что украинские военные используют все ресурсы, которые у них есть. В этих условиях, подчеркнул он, у его взвода много задач. "В последние дни очень жарко. Ребята не спят уже несколько суток. Много работы, много целей. Ввиду последних событий у противника, видно, агония. Решили использовать все, что есть. От нас зависит жизнь пехоты, поэтому приходится прикрывать ее", - добавил он.

По его словам, украинские военные активно применяют дроны-камикадзе для корректировки огня. Рарог уточнил, что необходимо работать быстро и часто менять позиции. "Если чуть-чуть замешкаешься, сразу приходит прилет, потому что постоянно дежурят дроны-наблюдатели, которые корректируют вражеские орудия", - добавил он. 

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