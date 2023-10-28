Из авиационных вузов Минобороны России выпустились более 800 летчиков и штурманов

Мероприятия состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова, а также в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 800 летчиков и штурманов выпустились из авиационных вузов Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщили в Минобороны РФ.

"Мероприятия состоялись в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова, а также в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. <...> Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек окончили обучение с красным дипломом, а около 20 человек - с золотой медалью", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в Краснодаре готовят специалистов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации, в Сызрани - летчиков армейской авиации, в Челябинске - кадров для всех родов авиации.

"В ходе специальной военной операции Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кратчайшие сроки влиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы", - заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в Краснодаре.