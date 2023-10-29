29 октября, 10:39,
обновлено 29 октября, 10:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о гибели 165 военных ВСУ на купянском направлении за сутки

Подразделения группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 4-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области и Надии в ЛНР, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение суток отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 165 военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 4-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области и Надии в ЛНР. 

Теги:
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