МО РФ сообщило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Боевые действия проходили в районах Ямполовки ДНР и Червонной Дибровы ЛНР, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения центральной группировки войск ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.