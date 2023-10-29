МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов управления БПЛА на донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 110 военнослужащих, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на донецком направлении до 110 военнослужащих, также уничтожены два пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения южной группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой иле и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в Андреевке, Яковлевке, Артемовском, Клещеевке и Курдюмовке в ДНР.