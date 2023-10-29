МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ у Новомихайловки

ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.