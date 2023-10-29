29 октября, 10:40,
обновлено 29 октября, 10:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Боевые действия прошли в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки ВС РФ совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве. 

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