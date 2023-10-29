Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника

Их сбили в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской Народной Республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской Народной Республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области", - говорится в сообщении.